Над Черным морем и регионами России сбили четыре дрона ВСУ

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны сбили по одному дрону ВСУ над Черным морем, Курской, Орловской и Белгородской областями.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, дежурные средства ПВО уничтожили четыре украинских дрона 25 августа с 11:20 до 15:40 мск. В Минобороны РФ уточнили, что БПЛА были самолетного типа.

