Над Черным морем и регионами России сбили четыре дрона ВСУ

Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, дежурные средства ПВО уничтожили четыре украинских дрона 25 августа с 11:20 до 15:40 мск. В Минобороны РФ уточнили, что БПЛА были самолетного типа.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше