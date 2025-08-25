Ричмонд
Операторы «Рубикона» уничтожили 12 броневиков ВСУ

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» поразили 12 украинских бронетранспортеров, в том числе, иностранного производства, следует из видео, предоставленного Минобороны РФ.

Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

Среди пораженных бронетранспортеров три БТР М113 производства США и бронеавтомобиль Roshel Senator производства Канады. Также среди целей несколько десятков разведывательных дронов самолетного типа и гексакоптеров, уничтоженных воздушными таранами, автомобили, оборудование операторов дронов, пункты временной дислокации противника.