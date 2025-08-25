Над Черным морем сбили украинский беспилотник

В понедельник, 25 августа, средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Черным морем. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Киевский режим пытался атаковать нашу страну в период с 11.20 до 15.40.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — отметили в министерстве.
Как уточнили в оборонном ведомстве, по одному дрону нейтрализовали над Белгородской, Курской и Орловской областями, а также над Черным морем.