Боец рассказал, как «Ахмат» уничтожает дроны ВСУ в ЛНР

«Город Кременная и Кременской район соединяет с “большой землей “одна дорожная артерия по которой двигается как военная техника, так и гражданская. Противник находил слабые места из-за нехватки зоны поражения РЭБ и атаковал. Поэтому было принято решение объединить усилия спецназа “Ахмат” и союзных подразделений Минобороны по противодействию дронам противника. С первых же дней это дало результат и значительно затруднило работу FPV ВСУ. 90% дронов не долетают до цели”, — сообщил “Шрам”.
Он уточнил, что более 20 позиций спецназа «Ахмат», как стационарных, так и пеших, ежедневно защищают небо на данном участке.
«FPV-дроны на радиоуправлении не достигают своих целей, остается процент натовских поставок FPV-дронов на оптоволокне, которые не подвержены воздействию систем наших РЭБ, и наши ребята встречают их стрелковым боем», — уточнил командир.
Боец с позывным «Усман» уточнил, что дроны ВСУ очень часто атакуют гражданские автомобили, поэтому такие посты призваны обезопасить от атак БПЛА ВСУ и мирных жителей.
«До всего формирования РЭБ расчетов, FPV (дроны-камикадзе — ред.), разведывательные, ударные дроны чувствовали себя довольно вальяжно. Наносили удары по гражданской инфраструктуре, по населению. Они не стесняются бить гражданское население, если у них батарейка на исходе, не могут найти какую-то цель, которую искали, они просто бьют по гражданским. Сейчас мы это максимально пресекаем», — пояснил РИА Новости боец с позывным «Усман».