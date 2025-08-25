Ричмонд
ВС РФ сожгли два иностранных броневика под Константиновкой

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили два бронетранспортера производства Франции и США в районе Константиновки в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе контроля за ближним тылом противника, операторами БПЛА Южной группировки войск в районе Константиновки обнаружены и поражены на ходу две боевых бронированных машины противника — бронетранспортер французского производства VAB и американский MaxxPro», — сказано в сообщении.

В районе села Иванополье операторы БПЛА 4-й отдельной мотострелковой бригады поразили вражеский полевой склад боеприпасов и пункт управления БПЛА, обеспечивавший ведение разведки и корректировки артиллерии Вооруженных сил Украины. Кроме того, уничтожены два миномета.

