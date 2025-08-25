ВС РФ сожгли два иностранных броневика под Константиновкой

«В ходе контроля за ближним тылом противника, операторами БПЛА Южной группировки войск в районе Константиновки обнаружены и поражены на ходу две боевых бронированных машины противника — бронетранспортер французского производства VAB и американский MaxxPro», — сказано в сообщении.
В районе села Иванополье операторы БПЛА 4-й отдельной мотострелковой бригады поразили вражеский полевой склад боеприпасов и пункт управления БПЛА, обеспечивавший ведение разведки и корректировки артиллерии Вооруженных сил Украины. Кроме того, уничтожены два миномета.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше