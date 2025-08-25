Алаудинов: Военные ВСУ изо всех сил пытаются удержать позиции у Красноармейска

«Раньше противник пытался бросить все ресурсы на какой-то участок, чтобы нас заставить оттянуть туда свои силы и ресурсы. Видать, поняв, что мы никуда не отвлекаем основные свои наступательные ресурсы, сейчас противник решил любыми путями отстоять это направление», — заявил военнослужащий.