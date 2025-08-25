Алаудинов: Военные ВСУ изо всех сил пытаются удержать позиции у Красноармейска

Военные армии Украины изо всех сил пытаются удержать свои позиции возле Красноармейска. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления войск России, командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов в ходе эфира телеканала «Россия-1».
«Раньше противник пытался бросить все ресурсы на какой-то участок, чтобы нас заставить оттянуть туда свои силы и ресурсы. Видать, поняв, что мы никуда не отвлекаем основные свои наступательные ресурсы, сейчас противник решил любыми путями отстоять это направление», — заявил военнослужащий.
По его словам, при нынешних темпах наступления российских военных в Красноармейске в ближайшее время можно ожидать существенных сдвигов в пользу ВС России.
Прежде Минобороны информировало, что российским солдатам удалось освободить еще одну территорию в Днепропетровской области — село Филия. За успешное выполнение миссии отвечала Центральная группировка.