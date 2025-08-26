ПВО вечером сбила 37 БПЛА ВСУ

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили 37 украинских беспилотников вечером в понедельник над территорией России, сообщили в Минобороны РФ.
«Двадцать шестого августа с 20.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять — над территорией Брянской области, восемь — над территорией Ростовской области, шесть — над территорией Белгородской области, по четыре БПЛА сбито над территорией Курской области и над акваторией Черного моря, три — над территорией Орловской области, два — над территорией Тульской области и один — над территорией Калужской области», — говорится в сообщении.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше