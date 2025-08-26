ПВО вечером сбила 37 БПЛА ВСУ

«Двадцать шестого августа с 20.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять — над территорией Брянской области, восемь — над территорией Ростовской области, шесть — над территорией Белгородской области, по четыре БПЛА сбито над территорией Курской области и над акваторией Черного моря, три — над территорией Орловской области, два — над территорией Тульской области и один — над территорией Калужской области», — говорится в сообщении.