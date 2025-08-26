Российские десантники уничтожили дронами группу ВСУ в Запорожской области

«Во время ведения воздушной разведки в одном из населенных пунктов недалеко от города Запорожья операторами беспилотных летательных аппаратов было обнаружено перемещение группы украинских националистов. Десантники незамедлительно приступили к их отработке сбросами с коптеров и ударными FPV-дронами», — сказано в сообщении.
Противник пытался укрыться в подвале заброшенного дома, но операторы БПЛА завели FPV-дрон в подвальное помещение, где укрывались солдаты ВСУ, обрушив его и уничтожив украинских военных.
Нескольким украинским военнослужащим удалось выбраться из-под завалов и перейти в другое укрытие, где они были уничтожены следующими ударами дронов.