ВС РФ используют тросы с крючками на БПЛА, чтобы сбивать дроны ВСУ в Запорожье

«Расчеты БПЛА гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск “Днепр” ведут постоянную охоту на дроны ВСУ в Запорожской области. Операторы FPV-дронов осуществляют круглосуточное наблюдение за воздушным пространством. При появлении дрона противника российский беспилотник подлетает к нему с верху и специальным тросом с крючками сбивает цель», — сказано в сообщении.
Принцип троса с крючками также используется для дистанционного разминирования упавших, но не взорвавшихся дронов ВСУ.
