Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ используют тросы с крючками на БПЛА, чтобы сбивать дроны ВСУ в Запорожье

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Операторы дронов группировки «Днепр» устанавливают на квадрокоптеры тросы с крючками, чтобы сбивать ими разведывательные коптеры противника, сообщили в Минобороны РФ.

«Расчеты БПЛА гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск “Днепр” ведут постоянную охоту на дроны ВСУ в Запорожской области. Операторы FPV-дронов осуществляют круглосуточное наблюдение за воздушным пространством. При появлении дрона противника российский беспилотник подлетает к нему с верху и специальным тросом с крючками сбивает цель», — сказано в сообщении.

Принцип троса с крючками также используется для дистанционного разминирования упавших, но не взорвавшихся дронов ВСУ.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше