Боец из Осинского района погиб в зоне СВО

Военнослужащему было 40 лет.

Источник: IrkutskMedia.ru

Роман Ильич Болхоев из Осинского района Приангарья погиб в зоне проведения СВО. Военнослужащему было 40 лет, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщил в своем тг-канале (18+) мэр района Борис Хошхоев, Роман Ильич родился 5 октября 1984 года в селе Бурят-Янгуты Осинского района. Окончил школу и юридический лицей. В 2006 году женился, в браке родились две дочери. В 2009 году Роман Болхоев был призван в армию, службу проходил в Ангарске.

«Роман Ильич был замечательным, добрым и любящим сыном, отцом и мужем, а также надёжным товарищем, всегда готовым дать совет и прийти на помощь», — говорится в сообщении.

С 2016 по 2019 год мужчина вновь служил в ВС РФ.

В октябре 2024 года Роман Болхоев устроился в АО «Разрез Тугнуйский» крановщиком, оттуда он был призван на службу. Позже мужчина подписал контракт с Минобороны РФ для участия в СВО.

С бойцом простятся 27 августа.