Боец из Осинского района погиб в зоне СВО

Как сообщил в своем тг-канале (18+) мэр района Борис Хошхоев, Роман Ильич родился 5 октября 1984 года в селе Бурят-Янгуты Осинского района. Окончил школу и юридический лицей. В 2006 году женился, в браке родились две дочери. В 2009 году Роман Болхоев был призван в армию, службу проходил в Ангарске.