Угрозу атаки БПЛА объявляли в Самарской области 26 августа

Во вторник, 26 августа 2025 года, в Самарской области объявляли опасность атаки беспилотников. Угрозу сняли примерно в пять часов утра, она длилась около трех часов. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
«В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА», — написали в приложении службы.
Она действовала в регионе с 02:17, жителей просили быть бдительными и в случае ЧС звонить по телефону 112. Из-за угроз атаки беспилотников в Самарской области регулярно наблюдаются перебои с интернетом. Жителям дали советы, как оставаться на связи при ограничениях. А по всей Самаре появились точки бесплатного WiFi.
Напомним, 2 августа пять беспилотников атаковали Самарскую область: пенсионер погиб из-за падения обломков, самолеты задержаны, а промышленное предприятие оказалось под ударом. А 24 августа предприятие в Сызрани атаковали БПЛА: в городе работали сирены, в регионе вводили режим «Ковер».