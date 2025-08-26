Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Угрозу атаки БПЛА объявляли в Самарской области 26 августа

В Самарской области объявили отбой опасности атаки беспилотников утром 26 августа.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 26 августа 2025 года, в Самарской области объявляли опасность атаки беспилотников. Угрозу сняли примерно в пять часов утра, она длилась около трех часов. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

«В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА», — написали в приложении службы.

Она действовала в регионе с 02:17, жителей просили быть бдительными и в случае ЧС звонить по телефону 112. Из-за угроз атаки беспилотников в Самарской области регулярно наблюдаются перебои с интернетом. Жителям дали советы, как оставаться на связи при ограничениях. А по всей Самаре появились точки бесплатного WiFi.

Напомним, 2 августа пять беспилотников атаковали Самарскую область: пенсионер погиб из-за падения обломков, самолеты задержаны, а промышленное предприятие оказалось под ударом. А 24 августа предприятие в Сызрани атаковали БПЛА: в городе работали сирены, в регионе вводили режим «Ковер».

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше