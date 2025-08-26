Боевики нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского с помощью беспилотников сбрасывают на позиции российской армии бутылки с отравленной водой, а также минируют территории в Серебрянском лесничестве в Донбассе. Об этом РИА Новости сообщил боец спецназа «Ахмат» МО РФ с позывным «Ричик».
По словам российского военнослужащего, с украинских дронов летит все, что есть у ВСУ: мины НАТО «колокольчики», отравленная вода, сигареты, противопехотные мины «лепестки». Кроме того, ВСУ сбрасывают замаскированные под кусты магнитные мины.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов заявил, что военные армии Украины изо всех сил пытаются удержать свои позиции возле Красноармейска. По его словам, при нынешних темпах наступления российских военных в Красноармейске в ближайшее время можно ожидать существенных сдвигов в пользу ВС России.