«Сбрасывали все, что есть»: ВСУ применяют опасную тактику против ВС РФ в Серебрянском лесничестве

Ранее командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов заявил, что военные армии Украины изо всех сил пытаются удержать свои позиции возле Красноармейска. По его словам, при нынешних темпах наступления российских военных в Красноармейске в ближайшее время можно ожидать существенных сдвигов в пользу ВС России.