В пяти районах Ростовской области сбили беспилотники в ночь на 26 августа

В ночь на 26 августа силы ПВО сбили беспилотники над Миллеровским, Чертковским, Тарасовским, Кашарским и Неклиновским районами. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Юрий Слюсарь.
В селе Новобессергеневка в результате атаки дронов были повреждены шесть частных домов. В них были выбиты двери, разбиты стекла в окнах, стены и крыша посечены осколками. А в одном из домовладений частично разрушена стена и кровля. Также осколками была повреждена машина.
Известно, что никто из людей не пострадал.
