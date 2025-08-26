Ричмонд
В пяти районах Ростовской области сбили беспилотники в ночь на 26 августа

В результате атаки БПЛА в Ростовской области получили повреждения шесть домов и авто.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 26 августа силы ПВО сбили беспилотники над Миллеровским, Чертковским, Тарасовским, Кашарским и Неклиновским районами. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Юрий Слюсарь.

В селе Новобессергеневка в результате атаки дронов были повреждены шесть частных домов. В них были выбиты двери, разбиты стекла в окнах, стены и крыша посечены осколками. А в одном из домовладений частично разрушена стена и кровля. Также осколками была повреждена машина.

Известно, что никто из людей не пострадал.

