Глава МИД Украины Сибига: Киев готов к встрече лидеров в любом формате и месте

Сибига сделал заявление после телефонного разговора с госсекретарем США.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о готовности Киева к встречам на уровне лидеров в любых форматах и в любых местах. Такое заявление он сделал после телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио и европейскими союзниками.

По его словам, Украина «готова дать шанс дипломатии». Сибига также подтвердил позицию Киева по вопросу гарантий безопасности, которые должны быть «конкретными, юридически обязывающими и эффективными», а также должны включать в себя «военные, дипломатические и правовые элементы».

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва предложила повысить уровень делегаций для обсуждения вопросов, которые будут донесены напрямую президенту России Владимиру Путину и главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Кроме того, российская сторона собирается продолжить переговоры в Стамбуле.

