Минобороны: Силы ПВО за полчаса уничтожили над Крымом восемь дронов ВСУ

Российские силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ над Крымом.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны за полчаса уничтожили восемь украинских беспилотников над территорией Крымского полуострова. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили больше 10 украинских беспилотников над Ленинградской областью утром 26 августа.

Кроме того, в российском оборонном ведомстве отметили, что вечером 25 августа, с 20.00 до 24.00 мск дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над регионами России 37 украинских беспилотников.

По сообщению губернатора Андрея Бочарова, в Волгоградской области был отражен массированный налет беспилотников. В результате падения обломков одного из них в садовом некоммерческом товариществе на территории Волгограда повреждена хозяйственная постройка.