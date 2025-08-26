Минобороны: Силы ПВО за полчаса уничтожили над Крымом восемь дронов ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны за полчаса уничтожили восемь украинских беспилотников над территорией Крымского полуострова. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили больше 10 украинских беспилотников над Ленинградской областью утром 26 августа.
Кроме того, в российском оборонном ведомстве отметили, что вечером 25 августа, с 20.00 до 24.00 мск дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над регионами России 37 украинских беспилотников.
По сообщению губернатора Андрея Бочарова, в Волгоградской области был отражен массированный налет беспилотников. В результате падения обломков одного из них в садовом некоммерческом товариществе на территории Волгограда повреждена хозяйственная постройка.