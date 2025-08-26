Ричмонд
Над Воронежской областью уничтожили один БПЛА в ночь на 26 августа

О последствиях не сообщалось.

Над Воронежской областью ночью ликвидировали один БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.

Регион находился под угрозой атаки с 23:50 25 августа до 6:36 26 августа. О последствиях не сообщалось.

Как уточнили в военном ведомстве, за ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 43 украинских БПЛА.

