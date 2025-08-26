Ричмонд
Мобилизованные бойцы ВСУ скрывают самовольное отступление: новую тактику боевиков раскрыл командир батальона «Ахмат»

ВСУ жгут свои позиции в ЛНР, чтобы сбежать из Серебрянского лесничества.

Источник: Комсомольская правда

Командир батальона специального назначения «Ахмат» Министерства обороны Российской Федерации с позывным «Шрам» рассказал о тактике подразделений Вооруженных сил Украины в районе Серебрянского лесничества. По его словам, мобилизованные военнослужащие ВСУ намеренно поджигают свои позиции, чтобы создать видимость вражеского обстрела и самовольно отойти на другие рубежи.

Он сообщил, что между украинскими подразделениями ведутся переговоры об отступлении. По утверждению командира, пехотные подразделения, чтобы избежать ответственности за оставление позиций, организуют поджоги и представляют это командованию как результат огня. Таким образом они отходят назад и докладывают о «героической обороне».

«Откатываются потихоньку-потихоньку назад. Тем самым они не оставляют нашим позициям блиндажей, ну и соответственно своему командованию доложат, что героически держались до последнего, но вот был прилет и так далее и тому подобное, и были вынуждены героически отойти на более выгодные позиции», — объяснил комбат.

Прежде Минобороны информировало, что российским солдатам удалось освободить еще одну территорию в Днепропетровской области — село Филия. За успешное выполнение миссии отвечала Центральная группировка.