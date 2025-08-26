За полчаса над Крымом сбили 8 БПЛА

Утром 26 августа ВСУ предприняли очередную попытку атаковать территорию Крыма с воздуха при помощи БПЛА. Минобороны России сообщило об уничтожении вражеских дронов.
По данным военного ведомства, атака была успешно отражена дежурными средствами ПВО. За полчаса с 7:00 до 7:30 было нейтрализовано восемь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше