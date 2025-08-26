Ричмонд
За полчаса над Крымом сбили 8 БПЛА

Над территорией Крыма за полчаса уничтожили восемь украинских БПЛА утром 26 августа.

Источник: Комсомольская правда

Утром 26 августа ВСУ предприняли очередную попытку атаковать территорию Крыма с воздуха при помощи БПЛА. Минобороны России сообщило об уничтожении вражеских дронов.

По данным военного ведомства, атака была успешно отражена дежурными средствами ПВО. За полчаса с 7:00 до 7:30 было нейтрализовано восемь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым.

