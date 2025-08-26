Ричмонд
В зоне СВО погиб сапер Иван Окулов из многодетной семьи Пермского края

Прощание проведут 27 августа на малой Родине бойца в селе Дуброво.

Источник: администрация Еловского муниципального округа

Скорбное известие о гибели земляка в зоне проведения СВО сообщила администрация Еловского муниципального округа. Окулов Иван Васильевич погиб при исполнении воинского долга в возрасте 24 лет. Защитника Отечества воспитала многодетная семья из села Дуброво.

Иван Окулов родился 30 сентября 2000 года в селе Дуброво. Его воспитали вместе с тремя братьями и тремя сестрами мама Галина Васильевна и отец Василий Петрович. В родном селе Иван окончил девять классов, затем устроился на работу в агрофирму «Лидер», проходил срочную службу в рядах ВС РФ.

В мае 2025 года Иван Васильевич заключил контракт с Минобороны РФ для прохождения военной службы в зоне проведения специальной военной операции. Служил старшим стрелком-сапером в десантно-штурмовом батальоне. Погиб 28 июля 2025 года в населенном пункте Яблоневка.

Администрация Еловского муниципального округа выражает искренние соболезнования родителям, сестрам Евгении, Наталье и Надежде, братьям Владимиру, Матвею и Макару, всем родным и близким погибшего земляка.

Прощание с погибшим бойцом состоится 27 августа с 11:00 у Дома досуга села Дуброво.

В этот же день в последний путь проводят погибшего на СВО жителя Очерского округа Прикамья Колчанова Романа Николаевича.