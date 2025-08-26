В зоне СВО погиб сапер Иван Окулов из многодетной семьи Пермского края

Иван Окулов родился 30 сентября 2000 года в селе Дуброво. Его воспитали вместе с тремя братьями и тремя сестрами мама Галина Васильевна и отец Василий Петрович. В родном селе Иван окончил девять классов, затем устроился на работу в агрофирму «Лидер», проходил срочную службу в рядах ВС РФ.