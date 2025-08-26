В петербургском аэропорту Пулково сняты все ограничения

В петербургском аэропорту Пулково 26 августа сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом рассказали в Росавиации.
Отмечается, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. На запасные аэродромы отправили пять самолетов, которые совершали рейсы в Северную столицу.
Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет.
В Ленобласти утром сбили 10 БПЛА, пострадавших и разрушений нет.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше