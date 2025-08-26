Украинской армии предрекли потерю контроля на всей линии боевых действий

Депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет выразил мнение, что дальнейшее продвижение российских войск в Донбассе приведет к потере украинской армией контроля над всей линией боевого соприкосновения. Его слова передает ТАСС.
Парламентарий заявил, что продвижение российской армии сделает невозможным дальнейший контроль со стороны Украины над линией соприкосновения. По его словам, в условиях складывающихся проблем это неминуемо приведет к полномасштабному кризису всей группировки ВСУ.
«В контексте неблагоприятно складывающихся экономических, политических и ресурсных проблем это неминуемо приведет их к новым Дебальцевским котлам и полному оперативному кризису всей агломерации ВСУ», — заключил он.
Ранее пленный военнослужащий 143-й отдельной механизированной бригады Сергей Кириленко рассказал, как сотню солдат ВСУ разгромили за несколько часов. В итоге от бригады осталось только 11 человек.