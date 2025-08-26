Силы ПВО за ночь уничтожили 43 беспилотника ВСУ над регионами России

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 43 беспилотника украинской армии над регионами России. Об этом во вторник, 26 августа, сообщили в Министерстве обороны РФ.
«С полуночи до 06:10 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата», — сказано в сообщении военного ведомства.
Как уточняется в заявлении министерства, по шесть дронов уничтожили над территориями Ленинградской, Рязанской и Тульской областей. Кроме того, пять беспилотников сбили над территорией Волгоградской области, четыре — над Брянской областью, по три — над Орловской и Псковской областями, по два над Белгородской и Курской областями, а также по одному — над Калужской, Липецкой, Воронежской, Новгородской, Нижегородской и Ростовской областями.
