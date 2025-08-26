Силы ПВО за ночь уничтожили 43 беспилотника ВСУ над регионами России

Как уточняется в заявлении министерства, по шесть дронов уничтожили над территориями Ленинградской, Рязанской и Тульской областей. Кроме того, пять беспилотников сбили над территорией Волгоградской области, четыре — над Брянской областью, по три — над Орловской и Псковской областями, по два над Белгородской и Курской областями, а также по одному — над Калужской, Липецкой, Воронежской, Новгородской, Нижегородской и Ростовской областями.