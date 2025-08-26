Обломки беспилотника повредили стекла трех частных домов в Сланцевском районе

По его словам, среди людей пострадавших в результате очередной атаки БПЛА нет.
«Поручил местной администрации определить ущерб», — уточнил господин Дрозденко.
Ранее глава региона заявил, что утром 26 августа в небе над Кингисеппским и Лужским районами Ленобласти, по предварительной информации, уничтожено десять беспилотников. Из-за очередной атаки БПЛА в петербургском аэропорту снова Пулково вводили ограничения на прием и выпуск самолетов.
