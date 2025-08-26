Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обломки беспилотника повредили стекла трех частных домов в Сланцевском районе

При отражении атаки беспилотников в Сланцевском районе Ленобласти осколками повреждены стекла трех частных домов. Также пострадал автомобиль в деревне Загорье. Об этом утром 26 августа в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Источник: Коммерсантъ

По его словам, среди людей пострадавших в результате очередной атаки БПЛА нет.

«Поручил местной администрации определить ущерб», — уточнил господин Дрозденко.

Ранее глава региона заявил, что утром 26 августа в небе над Кингисеппским и Лужским районами Ленобласти, по предварительной информации, уничтожено десять беспилотников. Из-за очередной атаки БПЛА в петербургском аэропорту снова Пулково вводили ограничения на прием и выпуск самолетов.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше