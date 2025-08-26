Что сказал губернатор Глеб Никитин об атаке БПЛА в Нижегородской области

При этом не уточняется, где конкретно находится эта промзона. Предварительно, в результате отражения атаки никто не пострадал. На месте работают спецслужбы.
Ранее СК возбудил уголовное дело после атаки дронов в Кстовском районе. Сообщалось также, что в результате атаки БПЛА в Арзамасе погибли два человека. Один на месте, второй — спустя несколько дней.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше