Что сказал губернатор Глеб Никитин об атаке БПЛА в Нижегородской области

Вражеский беспилотник был сбит минувшей ночью над территорией промышленной зоны, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Источник: НИА-Нижний Новгород

При этом не уточняется, где конкретно находится эта промзона. Предварительно, в результате отражения атаки никто не пострадал. На месте работают спецслужбы.

Ранее СК возбудил уголовное дело после атаки дронов в Кстовском районе. Сообщалось также, что в результате атаки БПЛА в Арзамасе погибли два человека. Один на месте, второй — спустя несколько дней.

