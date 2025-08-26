Волгоградцы не могут улететь в Москву и Анталью из-за плана «Ковер»

Три рейса на Москву и один в Санкт-Петербург отменены по данным на 9:00 в волгоградском аэропорту из-за введенного минувшей ночью плана «Ковер». Задерживается на вылет самолет в турецкую Анталью. Не могут вовремя вернутся и отдыхающие на курорте волгоградцы.
Кроме утренних рейсов в столицу не будет выполняться полет, назначенный на 14:35 и в Пулково на 16:45. Актуальную информацию о времени вылета и прилета самолетов можно узнать в справочной аэропорта по телефону
Ограничение полетов было введено в международном аэропорту Сталинград в 21:51, отменили его в 5:40.