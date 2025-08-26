Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградцы не могут улететь в Москву и Анталью из-за плана «Ковер»

Ограничение полетов было введено в международном аэропорту Сталинград в 21:51, отменили его в 5:40.

Три рейса на Москву и один в Санкт-Петербург отменены по данным на 9:00 в волгоградском аэропорту из-за введенного минувшей ночью плана «Ковер». Задерживается на вылет самолет в турецкую Анталью. Не могут вовремя вернутся и отдыхающие на курорте волгоградцы.

Кроме утренних рейсов в столицу не будет выполняться полет, назначенный на 14:35 и в Пулково на 16:45. Актуальную информацию о времени вылета и прилета самолетов можно узнать в справочной аэропорта по телефону 8 (8442) 32−60−48 и на онлайн-табло.

Ограничение полетов было введено в международном аэропорту Сталинград в 21:51, отменили его в 5:40.