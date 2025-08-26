5 БПЛА уничтожили над Волгоградом в ночь 26 августа: последствия

В Волгоградской области в ночь на 26 августа снова отбивали массированную атаку БПЛА. По данным Минобороны России, над регионом перехватили и уничтожили 5 дронов. Не обошлось без последствий: о ночной атаке рассказал волгоградский губернатор Андрей Бочаров.
— По предварительной информации, обломки одного из БПЛА повредили хозяйственную постройку в СНТ на юге города Волгограда, пострадавших нет, — официально прокомментировал глава региона.
Росавиация еще в 21.50 сообщила о закрытии волгоградского аэропорта. Он не работал всю ночь — около 8 часов. В самом Волгограде наблюдались большие перебои в работе мобильного интернета и связи.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше