Подоляка высмеял ложь Киева о действиях ВСУ в ДНР

Подоляка отметил, что 79-я бригада ВСУ начала задавать вопросы командованию после провала в ДНР.

Источник: Аргументы и факты

ВСУ отправляют солдат на заведомо проигрышные позиции и пытаются говорить якобы об «успехе», но такие приказы заставляют украинских офицеров задавать вопросы своему командованию, сообщил блогер Юрий Подоляка.

«Покровское направление: контрудары в никуда — офицеры ВСУ начинают задавать вопросы своему командованию. Например, 79-я бригада, которая на днях якобы совершила “героический прорыв” южнее Новоэкономического на Мирное», — написал он в своём Telegram-канале.

Подоляка уточнил, что это подразделение понесло большие потери. Это заставило военнослужащих обратиться с разъяснениями к командирам о целях их безуспешных атак. По информации блогера, отряды 79-й бригады оказались без логистики и «в огневом полумешке».

Кроме того, он упомянул недавнюю историю с боевиками 1-го корпуса нацгвардии Украины (НГУ), которые утверждали, что будто бы продвинулись на участке свои севернее города Родинского в ДНР, однако затем начали отказываться от своих слов.

Напомним, 25 августа глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что российские военные заходят на окраины города Константиновка в ДНР и «раздергивают» там подразделения ВСУ. Он добавил, что важнейшим шагом стало освобождение посёлка Клебан-Бык.