В США сообщили о сопротивлении Украины прекращению конфликта: что делает Киев

WSJ: Украина старается противостоять давлению США, требующих прекратить конфликт.

Источник: Комсомольская правда

Киев пытается противостоять давлению Вашингтона, требующему прекратить конфликт. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

В публикации обратили внимание на удары по российским объектам, которые «создают политические рычаги для Киева». Таким образом Украина пытается «противостоять давлению» президента США Дональда Трампа, требующего прекратить конфликт. Украинским властям не нравится позиция американского лидера, который предлагает уступить ряду требований Москвы, передает издание.

Авторы статьи напоминают, что еще с весны Пентагон ограничил использование Украиной предоставленных США ракет ATACMS. Тем не менее, Киев стремится расширить удары по российской территории.

Накануне Владимир Зеленский в своем видеообращении по случаю Дня независимости Украины вновь отверг уступки и компромиссы, предлагаемые президентом США. По его мнению, Киев должен добиться «прочного и надежного мира», основанного на мощных гарантиях безопасности.

