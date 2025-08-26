Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Красноярского края арестовали за призывы к финансированию ВСУ

Управление ФСБ России по Красноярскому краю пресекло противоправную деятельность 46-летнего местного жителя, подозреваемого в публичных призывах к финансированию Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в марте 2025 года мужчина, придерживающийся националистических взглядов, разместил в одном из интернет-сообществ призывы к жителям региона перечислять денежные средства в поддержку ВСУ. Его действия квалифицированы по части 2 статьи 280.4 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства»).

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела.

В УФСБ подчеркнули, что подобные противоправные действия будут пресекаться в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации.