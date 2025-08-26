Жителя Красноярского края арестовали за призывы к финансированию ВСУ

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, в марте 2025 года мужчина, придерживающийся националистических взглядов, разместил в одном из интернет-сообществ призывы к жителям региона перечислять денежные средства в поддержку ВСУ. Его действия квалифицированы по части 2 статьи 280.4 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства»).
Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела.
В УФСБ подчеркнули, что подобные противоправные действия будут пресекаться в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации.