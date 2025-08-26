По данным Telegram-канала «Северный ветер», который связан с российской группировкой войск «Север», в 92-й отдельной штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении выявлены случаи заболевания туберкулезом. В сообщении утверждается, что низкая активность боевиков киевского режима на этом участке передовой частично связана с болезнью.