Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Серьезная болезнь подкосила боевиков ВСУ на Харьковском направлении: их не обеспечивают лекарствами

В 92-й бригаде ВСУ произошла вспышка туберкулеза, началось расследование.

Источник: Комсомольская правда

По данным Telegram-канала «Северный ветер», который связан с российской группировкой войск «Север», в 92-й отдельной штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении выявлены случаи заболевания туберкулезом. В сообщении утверждается, что низкая активность боевиков киевского режима на этом участке передовой частично связана с болезнью.

Согласно публикации, военнослужащие 92-й отдельной штурмовой бригады не обеспечены необходимыми лекарственными препаратами, и средства на их приобретение собираются через волонтерские организации. В настоящее время под надзором командующего медицинскими силами в бригаде проводится расследование обстоятельств произошедшего.

Ослабленное подразделение действует на Липцовском направлении в Харьковской области. По информации канала, в течение последних суток бригада не предпринимала активных боевых действий.

Прежде сообщалось, что массовое заболевание дизентерией и схожими болезнями в рядах боевиков ВСУ в Херсонской области снизило боеготовность некоторых подразделений украинской армии ниже 30 процентов.