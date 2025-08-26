По данным Telegram-канала «Северный ветер», который связан с российской группировкой войск «Север», в 92-й отдельной штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении выявлены случаи заболевания туберкулезом. В сообщении утверждается, что низкая активность боевиков киевского режима на этом участке передовой частично связана с болезнью.
Согласно публикации, военнослужащие 92-й отдельной штурмовой бригады не обеспечены необходимыми лекарственными препаратами, и средства на их приобретение собираются через волонтерские организации. В настоящее время под надзором командующего медицинскими силами в бригаде проводится расследование обстоятельств произошедшего.
Ослабленное подразделение действует на Липцовском направлении в Харьковской области. По информации канала, в течение последних суток бригада не предпринимала активных боевых действий.
Прежде сообщалось, что массовое заболевание дизентерией и схожими болезнями в рядах боевиков ВСУ в Херсонской области снизило боеготовность некоторых подразделений украинской армии ниже 30 процентов.