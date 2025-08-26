Ричмонд
Девять беспилотников сбили в небе над Ростовской областью

26 августа в Минобороны России уточнили информацию по сбитым на Дону беспилотникам.

Источник: Комсомольская правда

В небе над Ростовской областью сбили девять БПЛА. Об этом информируют в телеграм-канале Министерства обороны России.

По информации военного ведомства, в период с 20 часов 25 августа до полуночи в регионе было уничтожено восемь беспилотных летательных аппаратов. С полуночи до 6:10 утра 26 августа дежурные средства ПВО перехватили еще один БПЛА.

Напомним, по данным врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, прошедшей ночью воздушную атаку отразили в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском, Кашарском и Неклиновском районах.

Люди не пострадали, но в селе Новобессергеневка Неклиновского района в шести частных домах оказались разбиты стекла в окнах, выбиты двери, стены и крыша были посечены осколками. В одном из домов произошло частичное разрушение стены и кровли. Также упавшие обломки повредили машину. Муниципальная комиссия зафиксирует ущерб, местным жителям должны оказать помощь.

