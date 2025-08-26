Sky: Украина проигрывает России гонку беспилотных вооружений

Отмечается, что ВС РФ начали раньше применять беспилотники на оптоволокне, чем Украина, обеспечив себе лидерство в этой области.
Согласно Sky News, России удалось наладить производство этих БПЛА в большом объеме, что может решающим образом изменить конфликт в пользу Москвы.
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.