Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Sky: Украина проигрывает России гонку беспилотных вооружений

ЛОНДОН, 26 августа. /ТАСС/. Украина проигрывает России гонку беспилотных летательных аппаратов на фоне разработки Москвой дронов, которые невозможно заглушить средствами радиоэлектронного подавления. Такая оценка приводится в материале британского телеканала Sky News.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что ВС РФ начали раньше применять беспилотники на оптоволокне, чем Украина, обеспечив себе лидерство в этой области.

Согласно Sky News, России удалось наладить производство этих БПЛА в большом объеме, что может решающим образом изменить конфликт в пользу Москвы.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше