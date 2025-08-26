Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Глушковка, Купянск, Новосергеевка Харьковской области и Дробышево Донецкой Народной Республики. Противник потерял танк, семь боевых бронированных машин, включая три бронетранспортера М113 и бронетранспортер Stryker производства США, бронеавтомобиль Snatch производства Великобритании и бронемашину Senator канадского производства. Уничтожены 18 автомобилей, два орудия полевой артиллерии западного производства, пять станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.