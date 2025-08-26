Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 160 человек, группировок «Запад» — свыше 220, «Южная» — свыше 185, «Центр» — до 400. В зоне ответственности группировки «Восток» ВСУ потеряли свыше 190 человек, группировки «Днепр» — свыше 65 военнослужащих.
Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Глушковка, Купянск, Новосергеевка Харьковской области и Дробышево Донецкой Народной Республики. Противник потерял танк, семь боевых бронированных машин, включая три бронетранспортера М113 и бронетранспортер Stryker производства США, бронеавтомобиль Snatch производства Великобритании и бронемашину Senator канадского производства. Уничтожены 18 автомобилей, два орудия полевой артиллерии западного производства, пять станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.
Подразделения Южной группировки войск также заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Иванополье, Миньковка, Степановка, Червоное, Васюковка, Марково и Константиновка Донецкой Народной Республики.
Противник потерял две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийское орудие и два склада материальных средств.
«Центр», «Восток», «Днепр»
Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Удачное, Красноармейск, Красный Лиман, Родинское, Муравка и Димитров Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили семь боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль Senator канадского производства, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии.
Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великомихайловка, Березовое, Подгавриловка Днепропетровской области, Камышеваха Донецкой Народной Республики, Новоивановка, Полтавка, Дорожнянка и Зеленый Гай Запорожской области. Противник потерял две боевые бронированные машины, девять автомобилей и орудие полевой артиллерии.
Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Преображенка, Степногорск, Белогорье Запорожской области, Змиевка, Никольское, Антоновка и Отрадокаменка Херсонской области. ВСУ потеряли пять автомобилей и артиллерийское орудие.