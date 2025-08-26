Ричмонд
Подразделения войск «Центр» улучшили тактическое положение в зоне СВО

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 400 военнослужащих, семь бронемашин, включая канадский бронеавтомобиль Senator, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Удачное, Красноармейск, Красный Лиман, Родинское, Муравка и Димитров Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, потери украинских войск за сутки составили до 400 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль Senator канадского производства, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии.