Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ за сутки потеряли свыше 220 боевиков в зоне действий «Запада»

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад, противник потерял более 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Глушковка, Купянск, Новосергеевка в Харьковской области и Дробышево в Донецкой Народной Республике.

«Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, включая три бронетранспортера М113 и бронетранспортер Stryker производства США, бронеавтомобиль Snatch производства Великобритании и бронемашина Senator канадского производства. Уничтожены 18 автомобилей, два орудия полевой артиллерии западного производства, пять станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов», — добавили в Минобороны РФ.