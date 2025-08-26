ВСУ за сутки потеряли свыше 220 боевиков в зоне действий «Запада»

«Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, включая три бронетранспортера М113 и бронетранспортер Stryker производства США, бронеавтомобиль Snatch производства Великобритании и бронемашина Senator канадского производства. Уничтожены 18 автомобилей, два орудия полевой артиллерии западного производства, пять станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов», — добавили в Минобороны РФ.