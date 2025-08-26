Ричмонд
Силы ПВО за сутки сбили ракету «Нептун», шесть авиабомб и 191 БПЛА ВСУ

Российские средства ПВО за сутки сбили украинскую ракету большой дальности «Нептун», шесть управляемых авиабомб и 191 беспилотник ВСУ, сообщает Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

Ранее российские войска поразили место хранения украинских оперативно-тактических ракет «Сапсан».

В начале августа, что ФСБ вместе с российской армией провела операцию, которая позволила сорвать планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан».

Военкор Александр Коц заявил, что армия России отбросила назад ракетную программу Украины.

