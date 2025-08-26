Дети участников СВО из Башкирии смогут бесплатно ездить в транспорте

Как уточнили в минцифразвития республики, льгота действует с 1 сентября по 31 мая в общеобразовательных организациях и с 1 сентября по 30 июня — в ссузах и вузах. Ее предоставляют в городском и пригородном транспорте, кроме такси.
Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо наличие карты «МИР», транспортной карты «АЛГА» или карты школьника.
«Перевод социально значимых услуг в электронную форму, а также создание новых сервисов — одна из ключевых задач нацпроекта “Экономика данных”, — прокомментировал глава ведомства Геннадий Разумикин.