Дети участников СВО из Башкирии смогут бесплатно ездить в транспорте

В Башкирии появилась региональная госуслуга по бесплатному проезду для детей военнослужащих спецоперации, которые обучаются в школах, колледжах и вузах. Ежемесячно в новом учебном году им будет доступно 60 поездок по социальной транспортной карте.

Источник: Башинформ

Как уточнили в минцифразвития республики, льгота действует с 1 сентября по 31 мая в общеобразовательных организациях и с 1 сентября по 30 июня — в ссузах и вузах. Ее предоставляют в городском и пригородном транспорте, кроме такси.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо наличие карты «МИР», транспортной карты «АЛГА» или карты школьника.

«Перевод социально значимых услуг в электронную форму, а также создание новых сервисов — одна из ключевых задач нацпроекта “Экономика данных”, — прокомментировал глава ведомства Геннадий Разумикин.