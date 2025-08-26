«Север» противостоит ВСУ в Харьковской и Сумской областях
Бойцы «Северной» группировки нанесли удар трем бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области. На Харьковском направлении «Север» атаковал две бригады в районах трех населенных пунктов.
ВСУ потеряли порядка 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, два артиллерийских орудия, два склада боеприпасов и горючего.
Подразделения «Запада» улучшили тактическое положение
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удары трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Глушковка, Купянск, Новосергеевка Харьковской области и Дробышево ДНР.
Потери противника в живой силе превысили 220 человек. Также ВС РФ уничтожили: танк, семь боевых бронированных машин, 18 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, пять станций РЭБ и четыре склада боеприпасов.
Группировка «Юг» передвинулась на выгодные позиции
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах восьми населенных пунктов ДНР.
ВС РФ ликвидировали за сутки: свыше 185 боевиков ВСУ, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийское орудие и два склада материальных средств.
Группировка «Центр» атакует ВСУ в ДНР
Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение пяти бригадам противника в районах шести населенных пунктов ДНР.
Потери украинской стороны за сутки: порядка 400 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии.
«Восток» углубился в оборону противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Великомихайловка, Березовое, Подгавриловка Днепропетровской области, Камышеваха ДНР, Новоивановка, Полтавка, Дорожнянка и Зеленый Гай Запорожской области.
Потери ВСУ за сутки: свыше 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и орудие полевой артиллерии.
«Днепр» продвинулся в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» ударили по четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Преображенка, Степногорск, Белогорье Запорожской области, Змиевка, Никольское, Антоновка и Отрадокаменка Херсонской области.
«ВСУ потеряли свыше 65 военнослужащих, пять автомобилей и артиллерийское орудие», — сообщает Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по пунктам управления и местам запуска БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- шесть управляемых авиационных бомб;
- управляемую ракету большой дальности «Нептун»;
- 191 БПЛА самолетного типа.