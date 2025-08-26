Ричмонд
Главное из брифинга Минобороны 26 августа 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 26 августа на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Север» противостоит ВСУ в Харьковской и Сумской областях

Бойцы «Северной» группировки нанесли удар трем бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области. На Харьковском направлении «Север» атаковал две бригады в районах трех населенных пунктов.

ВСУ потеряли порядка 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, два артиллерийских орудия, два склада боеприпасов и горючего.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Подразделения «Запада» улучшили тактическое положение

Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удары трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Глушковка, Купянск, Новосергеевка Харьковской области и Дробышево ДНР.

Потери противника в живой силе превысили 220 человек. Также ВС РФ уничтожили: танк, семь боевых бронированных машин, 18 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, пять станций РЭБ и четыре склада боеприпасов.

Группировка «Юг» передвинулась на выгодные позиции

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах восьми населенных пунктов ДНР.

ВС РФ ликвидировали за сутки: свыше 185 боевиков ВСУ, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийское орудие и два склада материальных средств.

Группировка «Центр» атакует ВСУ в ДНР

Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение пяти бригадам противника в районах шести населенных пунктов ДНР.

Потери украинской стороны за сутки: порядка 400 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии.

«Восток» углубился в оборону противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Великомихайловка, Березовое, Подгавриловка Днепропетровской области, Камышеваха ДНР, Новоивановка, Полтавка, Дорожнянка и Зеленый Гай Запорожской области.

Потери ВСУ за сутки: свыше 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и орудие полевой артиллерии.

«Днепр» продвинулся в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы «Днепра» ударили по четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Преображенка, Степногорск, Белогорье Запорожской области, Змиевка, Никольское, Антоновка и Отрадокаменка Херсонской области.

«ВСУ потеряли свыше 65 военнослужащих, пять автомобилей и артиллерийское орудие», — сообщает Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по пунктам управления и местам запуска БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • шесть управляемых авиационных бомб;
  • управляемую ракету большой дальности «Нептун»;
  • 191 БПЛА самолетного типа.

