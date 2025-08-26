Ричмонд
Опубликованы кадры поражения разведчиками 1430-го полка «Бабы-Яги» из АК-74

Опубликовано видео уничтожения украинского дрона типа «Баба-Яга» разведчиками 1430-го полка. На размещенных в Telegram-канале полка кадрах видно, как военнослужащий тщательно выцеливает беспилотник, после чего делает несколько точных выстрелов из АК-74. Спустя мгновения дрон теряет управление и падает на землю.

Фотографии с места подтверждают результат: на земле лежит подбитый аппарат с видимыми повреждениями, полученными при падении.

По данным военнослужащих, эпизод произошел в районе расположения одной из позиций разведывательной роты. Несмотря на обычную обстановку — укрытия и стандартное охранение, — бойцы своевременно отреагировали на появление цели и не позволили беспилотнику использовать воздушное пространство для разведки.

Этот случай наглядно демонстрирует, что эффективность обороны определяется не только наличием крупных систем ПВО, но и бдительностью отдельных подразделений на передовой. В условиях массового применения БПЛА ВСУ каждый пост фактически должен превращаться в элемент противовоздушного заслона, отметил замполит разведроты 1430-го полка с позывным «Лис».

В результате даже штатное стрелковое оружие при грамотных действиях способно сыграть ключевую роль в защите позиций и сорвать планы противника.

