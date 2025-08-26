Ричмонд
В Омской области простились с погибшим на СВО наводчиком штурмового взвода

В последний путь героя проводили в Москаленском районе.

Источник: ВК

Сегодня, 26 августа, в Москаленском районе простились с погибшим на СВО Дмитрием Ересько. Об утрате сообщили в местном отделении партии «Единая Россия».

Бойцу было 34 года. До заключения контракта с минобороны он работал вахтовым методом, службу гвардии рядовой Ересько Дмитрий Сергеевич проходил в должности наводчика штурмового взвода.

25 июня прошлого года при выполнении боевого задания Дмитрий Ересько получил смертельные травмы и героически погиб в бою. У военнослужащего остались трое несовершеннолетних детей.

Администрация Москаленского района, политсовет Москаленского отделения партии «Единая Россия» выражают искренние соболезнования семье бойца.

