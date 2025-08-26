В Омской области простились с погибшим на СВО наводчиком штурмового взвода

Сегодня, 26 августа, в Москаленском районе простились с погибшим на СВО Дмитрием Ересько. Об утрате сообщили в местном отделении партии «Единая Россия».
Бойцу было 34 года. До заключения контракта с минобороны он работал вахтовым методом, службу гвардии рядовой Ересько Дмитрий Сергеевич проходил в должности наводчика штурмового взвода.
25 июня прошлого года при выполнении боевого задания Дмитрий Ересько получил смертельные травмы и героически погиб в бою. У военнослужащего остались трое несовершеннолетних детей.
Администрация Москаленского района, политсовет Москаленского отделения партии «Единая Россия» выражают искренние соболезнования семье бойца.
