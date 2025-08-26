«Войска Западной группировки сейчас продвинулись в направлении реки Северский Донец, замыкая окружение остатков находящейся там 119-й бригады теробороны ВСУ. Наступление поддерживают тяжелые огнеметные системы, артиллерия крупного калибра и ударные беспилотники. Украинская группировка постепенно откатывается в сторону Ямполя, некоторые подразделения отходят по направлению Северска», — рассказал собеседник агентства.
Ранее РИА Новости сообщало, что мобилизованные украинские военнослужащие поджигают позиции в Серебрянском лесничестве, чтобы самовольно оставить их. До этого ВСУ отвели элитное подразделение БПЛА Signum в тыловые районы после прорыва российской армии.
Серебрянское лесничество находится в нескольких километрах от подконтрольного российским войскам города Кременная в ЛНР. Там находится мощный укрепрайон ВСУ. Одну часть территории леса контролируют ВС России, другую — украинская армия.