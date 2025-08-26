Ричмонд
Минобороны рассказало о продвижении ВС России в районе Константиновки

ДОНЕЦК, 26 авг — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск полностью лишили связи участок обороны ВСУ и продвинулись в районе Константиновки в ДНР, сообщили в министерстве обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Обеспечивая поддержку штурмовым подразделениям “Южной” группировки войск на константиновском направлении, операторы ударных БПЛА при поддержке артиллерийских подразделений на одном из участков обороны противника нанесли массированный комбинированный удар по средствам связи и радиоэлектронной борьбы, уничтожив станцию радиоэлектронной борьбы “Нота”, станцию спутниковой связи Starlink и антенну управления вражескими БПЛА… Воспользовавшись дезорганизацией противника штурмовые подразделения “Южной” группировки войск продвинулись вперед, заняв позиции противника», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что первый удар артиллеристы нанесли по установке РЭБ, «открыв небо» для операторов ударных БПЛА, которые точными ударами поразили остальные цели. Таким образом, противник полностью лишился связи и средств контроля обстановки, вследствие чего потерял управление.

