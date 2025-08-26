Ричмонд
ВС России взяли в клещи военных ВСУ в Серебрянском лесничестве в ЛНР

Российские военнослужащие взяли в клещи подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Серебрянском лесничестве на территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры РФ.

Источник: Комсомольская правда

«Войска Западной группировки сейчас продвинулись в направлении реки Северский Донец, замыкая окружение остатков находящейся там 119-й бригады теробороны ВСУ», — говорится в сообщении источника.

Отмечается, что наступление Вооруженных сил России на данном направлении поддерживается тяжелыми огнеметами системами, артиллерией и ударными беспилотниками. При этом украинские подразделения постепенно отступают назад по направлению к Северску и Ямполю.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенанта Апти Алаудинова, что Серебрянское лесничество в ЛНР практически полностью зачищено от подразделений ВСУ.