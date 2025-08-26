С начала года из ВСУ сбежало больше солдат, чем за предыдущие три

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. За семь месяцев более 110 тысяч военных ВСУ самовольно оставили части, что больше, чем за три предыдущих года с начала конфликта, сообщило издание «Украинская правда», ссылаясь на официальный ответ офиса генерального прокурора Украины.
«По статье № 407 уголовного кодекса Украины “Самовольное оставление воинской части или места службы” в 2022 году зарегистрировано 6988 производств, в 2023 году — 18 628 производств. За семь месяцев 2025 года уже зарегистрировано 110 511 производств по этой статье», — говорится в публикации.
Отмечается, что за прошлый год завели 67 840 дел. Их общее число с 2022 по 2025 год составляет — 202 997.
Отдельно ведется учет по статье «Дезертирство». По ней с начала спецоперации суммарно насчитывается 50 058 уголовных производств.
В конце апреля Верховная рада Украины проголосовала за законопроект, позволяющий военнослужащим ВСУ, самовольно оставившим части, до 30 августа 2025 года добровольно вернуться на службу без последствий.
Владимир Зеленский в январе 2025 года заявлял, что численность ВСУ составляет 880 тысяч человек. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене, позднее заявлял, что дезертировать из ВСУ могли около 250 тысяч человек, а реальная численность украинских войск составляет около 280 тысяч человек.