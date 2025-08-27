Дроноводы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра

«В ходе планового облёта правобережья Днепра в Херсонской области, оператор разведывательного дрона ZALA выявил передвижение техники и живой силы противника вдоль лесополосы. Координаты места дислокации врага были переданы на пункт управления “Ланцета”. Операторы барражирующего боеприпаса, получив координаты, в течение 10 минут подняли дрон-камикадзе в небо. Через несколько десятков минут “Ланцет” снайперским попаданием уничтожил мобильный пункт управления БПЛА с личным составом ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области», — сообщили в оборонном ведомстве.
Благодаря работе беспилотных летательных аппаратов военнослужащие подразделения БПЛА в режиме реального времени наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, а также проводят корректировку ударов реактивной системы залпового огня и ствольной артиллерии.
Расчеты БПЛА 18-й армии группировки «Днепр» ежедневно уничтожают артиллерийские орудия, миномёты, самоходные артиллерийские орудия (САУ), бронетехнику, склады боеприпасов и личный состав ВСУ ударными беспилотниками «Ланцет» на правом берегу Днепра в Херсонской области.