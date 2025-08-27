Дроноводы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра

«В ходе планового облёта правобережья Днепра в Херсонской области, оператор разведывательного дрона ZALA выявил передвижение техники и живой силы противника вдоль лесополосы. Координаты места дислокации врага были переданы на пункт управления “Ланцета”. Операторы барражирующего боеприпаса, получив координаты, в течение 10 минут подняли дрон-камикадзе в небо. Через несколько десятков минут “Ланцет” снайперским попаданием уничтожил мобильный пункт управления БПЛА с личным составом ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области», — сообщили в оборонном ведомстве.