Минобороны показало кадры боевой работы снайперов-десантников близ Часова Яра

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Снайперские пары ивановских десантников ежедневно уничтожают личный состав ВСУ под Часовым Яром в ДНР. Соответствующие кадры опубликовало Минобороны России.

«На вооружении десантников — отечественная винтовка Orsis Т-5000, которая позволяет поражать цели на дистанции до 1,5 тыс. метров. В ходе боевой работы снайпер и корректировщик выбирают удобную позицию для стрельбы, изготавливаются и выжидают», — говорится в сообщении.

Как отметили в военном ведомстве, снайперы разведывательного подразделения ивановских десантников, помимо живой силы ВСУ, успешно поражают ударные и разведывательные беспилотники в своей зоне ответственности.

31 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении Часова Яра. Бои за город длились больше года, он был одним из наиболее мощных укрепрайонов ВСУ в Донбассе из-за сложностей ландшафта и особенностей застройки и инфраструктуры. Освобождение Часова Яра позволяет российским войскам развить наступление на славянско-краматорскую агломерацию в ДНР.