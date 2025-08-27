Минобороны показало кадры боевой работы снайперов-десантников близ Часова Яра

31 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении Часова Яра. Бои за город длились больше года, он был одним из наиболее мощных укрепрайонов ВСУ в Донбассе из-за сложностей ландшафта и особенностей застройки и инфраструктуры. Освобождение Часова Яра позволяет российским войскам развить наступление на славянско-краматорскую агломерацию в ДНР.