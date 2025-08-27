Военкор рассказал, как украинские боевики мстили при уходе из Авдеевки

В Авдеевку постепенно возвращается жизнь. Разрушенный город пока еще не совсем безопасен. По словам военкора KP.RU Григория Кубатьяна, перед своим уходом ВСУ расстреляли из танка универмаг, в подвале которого прятались мирные жители.
— Когда украинские националисты покидали Авдеевку, просто так — из злости — расстреляли из танка дом. Для части прятавшихся там мирных жителей подвал превратился в братскую могилу. А Лариса Николаевна со своим попугайчиком выжила. Пока снимает жилье в Донецке и навещает подругу, — рассказал военкор.
Одна из местных жительниц, показала Кубатьяну свою новую квартиру. В ней есть горячая вода, газовый баллон для готовки, новая мебель и плазменный телевизор. У ее старого дома улетела крыша после удара украинских боевиков.
— Снаряд в детской кровати застрял. Нужно вспоминать мирную жизнь. Я тут ездила в Ясиноватую, дорогу переходила по светофору. Забыла, на какой свет надо! Не на тот пошла, — призналась пожилая женщина.
Напомним, Авдеевка — город-крепость, который до 2024 года оставался под контролем украинских военных. Здесь происходили одни из самых ожесточенных боев за время СВО.