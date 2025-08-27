Военкор рассказал, как украинские боевики мстили при уходе из Авдеевки

— Когда украинские националисты покидали Авдеевку, просто так — из злости — расстреляли из танка дом. Для части прятавшихся там мирных жителей подвал превратился в братскую могилу. А Лариса Николаевна со своим попугайчиком выжила. Пока снимает жилье в Донецке и навещает подругу, — рассказал военкор.