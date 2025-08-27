Военкор Кубатьян: за время обстрелов Авдеевки люди привыкли жить в подвалах

Военкор KP.RU Григорий Кубатьян рассказал, как жители разрушенной Авдеевки пытаются вернуться к прежней жизни. По его словам, за время обстрелов многие люди привыкли жить в подвалах, где искали укрытие от снарядов. Однако сегодня в этих подвалах жителей уже нет.
— Есть исключения, когда человеку дали квартиру, но он продолжает жить в подвале по своему желанию. Потому что успел благоустроить этот подвал, привык к нему и чувствует там себя в безопасности. Бывает, то дроны прилетят, то хаймарсы, — уточнил военкор.
Восстановление города идет постепенно. В жилых кварталах уже установлены генераторы и пробурены скважины. Во всех квартирах есть вода и электричество, а к осени город планируют подключить к центральным электросетям. Зимой тепло будет подаваться через блочно-модульные котельные. Власти также продолжают решать проблему с жильем.
— Собственники квартир обращаются с заявками. У нас их 574. И еще 320 заявок от хозяев частных домов. К сентябрю будет сдан 6-й по счету дом. Но планов на дальнейший ремонт многоквартирных зданий пока нет. Нужно, чтобы прекратились обстрелы. Сейчас помогаем восстанавливать частный сектор, — поделился с военкором Артем Поликарпов, заместитель главы Ясиноватского округа.