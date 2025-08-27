Военкор Кубатьян: за время обстрелов Авдеевки люди привыкли жить в подвалах

— Есть исключения, когда человеку дали квартиру, но он продолжает жить в подвале по своему желанию. Потому что успел благоустроить этот подвал, привык к нему и чувствует там себя в безопасности. Бывает, то дроны прилетят, то хаймарсы, — уточнил военкор.