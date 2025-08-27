Ричмонд
Военкор рассказал, что стало с православными церквями в Авдеевке после ухода ВСУ

Военкор Кубатьян: ВСУ полностью уничтожили храм Николая Чудотворца в Авдеевке.

Источник: Комсомольская правда

Военкор KP.RU Григорий Кубатьян рассказал о судьбе православных церквей в Авдеевке. По его словам, при уходе из города украинские националисты полностью разрушили храм Николая Чудотворца.

— Понимали, что русские будут восстанавливать, ну и пусть мучаются со своими святынями! На уцелевших железных воротах написано: «Мин нет». В церковном дворе сквозь обломки бетона проросли розовые кусты. Розам все равно, стреляют здесь или уже нет. Они хотят цвести. И цветут, — поделился военкор.

В Авдеевке есть еще несколько церквей. Две из них сейчас ремонтируют. В одной из них, церкви Марии Магдалины, живут строители. Хотя стены уже покрашены, крыша все еще дырявая, и службы пока не ведутся. Посетители могут поставить свечку.

— Только за усопших. У нас один канон, — пояснил военкору сторож.

Свято-Михайловский пострадал, но все же сохранился. Сейчас со стороны он выглядит чистым и нарядным.