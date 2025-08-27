Военкор рассказал, что стало с православными церквями в Авдеевке после ухода ВСУ

В Авдеевке есть еще несколько церквей. Две из них сейчас ремонтируют. В одной из них, церкви Марии Магдалины, живут строители. Хотя стены уже покрашены, крыша все еще дырявая, и службы пока не ведутся. Посетители могут поставить свечку.