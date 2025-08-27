ПВО ночью сбила 26 украинских беспилотников

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Средства ПВО за ночь России уничтожили 26 беспилотников над пятью регионами России, сообщило журналистам Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 15 БПЛА — над территорией Ростовской области, четыре БПЛА — над территорией Орловской области, три БПЛА — над территорией Белгородской области, два БПЛА — над территорией Брянской области и два БПЛА — над территорией Курской области», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше